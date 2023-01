metoo i You Too

Als cinemes de Manresa es pot veure Al descubierto, un relat de com dues periodistes del New York Times van escriure l’article que va iniciar la gran bola de neu del #metoo en destapar els abusos sexuals de Harvey Weinstein. La pel·lícula, lògicament, recrea els fets amb una bona dosi d’idealització, subratllant els elements dramàtics i injectant-hi un punt d’èpica per tal que l’espectador acabi celebrant que al món encara hi hagi gran periodisme, i emocionant-se amb la lluita de les dues redactores per fer aflorar la veritat. És una pel·lícula i ha de ser així. Però aquesta emoció no hauria d’estar permesa a tothom. No ho hauria d’estar als molts que, pel lloc que ocupen en aquesta societat, i per una visió inculta i predemocràtica de la seva feina en institucions, activitats públiques o empreses, oculten per interès, tonteria o mandra coses que els ciutadans tenen dret a conèixer, s’indignen quan veuen publicades veritats òbvies que els fan nosa, i obstaculitzen la feina dels periodistes reals del seu entorn real. Periodistes que no tenen un nivell de New York Times, però en un entorn que encara el té menys. A tots els que critiquen que els periodistes són uns ineptes que no saben explicar la veritat del món, però s’ofenen moltíssim quan algú gosa mostrar el que passa a casa seva, els periodistes els hauríem de dir, ben alt: You Too.