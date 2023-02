Deu milions de Museu, a la vista

Costi deu milions, una mica més, o una mica menys, el futur Museu del Barroc de Manresa està cridat a convertir-se en una de les vuit o deu imatges característiques de Manresa. L’operació haurà de ser valorada quan estigui acabada però, de moment, diria que pot ser declarada potencialment plausible, o i més tenint en compte que a Manresa no anem gens sobrats d’arquitectura contemporània digna de ser fotografiada. Vaig dir aquí que és una llàstima que la capella del Rapte, una construcció moderna, trasplantada, lletja i sense cap valor arquitectònic, sigui justament allà fent nosa i hagi condicionat molt la façana i en perjudiqui la visibilitat, però és luquenià i caldrà acceptar-ho així. El que no és tan inevitable és que una inversió de deu milions d’euros potencialment fotogènica quedi invisibilitzada per uns arbres plantats fa pocs anys a la plaça de Sant Ignasi. A l’hivern són més o menys transparents, però a l’estiu formen una paret opaca que tapa el museu completament. Acceptat que alguns fan ombra a la plaça i no es poden tocar, potser sí que, com a mínim, se’n podrien eliminar un parell. No menyspreo la vida de cap arbre, però si no tenen cap valor especial i tapen una postal de deu milions d’euros, prescindir-ne seria donar valor als diners.