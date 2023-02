La recollida selectiva a Castellnou de Bages

Fa uns dies que s'ha implantat a Castellnou de Bages els contenidors de recollida selectiva.

El motiu d'aquesta carta oberta és perquè tot hi estan d'acord, amb la implantació d'aquest model, crec que s'havia d'haver parlat amb les AAVVde les tres urbanitzacions i veure si els emplaçaments eren els més adequats i no afectar, com el meu cas, al Pirineu de la urbanització «El Serrat", que la col·locació perjudica la meva sortida de casa.

Vaig fer la queixa directament al Consorci de Residus, i està al cas també l'ajuntament, que no han fet ni cas, per les següents raons:

El camió que fa la recollida ha d'aturar la circulació de la carretera de Santpedor a Castellnou, entrar de cul i ocupar tot el carrer.

Fa uns dies que l'empresa constructora que feia la implantació va arrencar aquests cables, amb el següent perill, fins que l'actuació del vigilant municipal va fer una actuació per treure el perill.

El mateix incident amb un camió que portava uns arbrers, per una parcel·la del veí, i no va poder maniobrar.

Demano a l'ajuntament i al Consorci de Residus del Bages que eliminin aquests contenidors del Pirineu i busquin una situació que no em perjudiquin (i per descomptat no voldria pensar més enllà).

Afegeixo també que eliminar el punt verd de La Sala ens obliga a baixar les restes de poda, que totes les urbanitzacions tenim, a la deixalleria de Santpedor i que col·lapsa els contenidors de poda, de la deixalleria del municipi veí.