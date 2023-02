El Pujolet és petit

El pavelló del Pujolet de Manresa va ser construït en un moment en què l’esport de la ciutat era molt molt diferent. No hi havia tanta varietat d’esports amb un nombre significatiu de practicants, ni hi havia tants infants i joves en les formacions de base dels clubs. Avui, l’esport jove mou més gent que mai, i els equipaments que han d’acollir-los van quedant petits. El cas del Pujol et és un dels més clars. Tot i que la infraestructura esportiva de la ciutat ha crescut (sobretot al Congost), els esports que tenen adjudicat aquest espai tan cèntric de la ciutat estan veient com el pavelló es converteix en una cotilla que n’impedeix el creixement i frena també les potencialitats dels seus esportistes. Ara, el Manresa Futbol Sala, el Patinatge Artístic Manresa i el Club Patí Manresa alcen les seves veus fent pinya per aconseguir que l’Ajuntament de Manresa, titular del pavelló, en construeixi un de nou, més modern i amb capacitat per acollir els entrenaments i les competicions que a hores d’ara s’entaforen al vell edifici. Amb la societat d’avui, és una reivindicació d’allò més raonada i legítima.