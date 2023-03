l president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, va ser aquesta setmana a Manresa per parlar de les esmenes del seu partit als pressupostos del 2023. Un cop iniciada la roda de premsa, amb Batet en plena exposició, ell mateix va anunciar als presents que «ara arriba amb la bicicleta». Es referia a Antoni Massegú, coordinador del partit al Bages, que no hi va voler faltar.