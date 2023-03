És evident que la mort de l’adolescent de Sallent i l’intent que va fer la seva germana bessona té una causa multifactorial. Però si ens amaguem darrere l’escut d’aquesta multiincidència de causes podria ser la millor manera per involucionar com a societat, i el que ens fa veure el cas de Sallent és que el sistema actual, com a mínim en aquest cas, ha fallat. Cal que tots plegats ens despullem, des de la Generalitat fins al darrer amic dels adolescents, des de la família fins a tots els professionals que interven en l’educació i la reeducació. Cal que deixem al penjador de final de l’aula els vestits que portem tots plegats, per poder actuar amb transparència pura i trobar solucions. Fa anys que els educadors alerten dels problemes a les aules, de comportament i del bullying com un dels ingredients, però el complicat repte que tenim no pot passar per mirar només una de les parts. En el reportatge de dissabte parlant amb directors dels centres sorgien alguns elements per tenir en compte, com ara el patiment de les famílies que no arriben a final de mes, com l’alteració q ue han patit els infants i adolescents arran de la pandèmia, com la regressió per causes diverses en el respecte a determinats valors... Tots plegats tenim molta feina.