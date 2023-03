Art crea art

Diumenge vinent farà vint anys de la mort de Miquel Martí i Pol, probablement l’escriptor català contemporani que més manifestacions artístiques ha generat. Els seus versos han estat musicats per una quarantena de grups i cantautors, que n’han fet versions en els gèneres musicals més diversos (lied, rock, cançó, cantates...) i han inspirat muntatges teatrals i de dansa, murals, obres escultòriques i nombroses creacions plàstiques, com l’exposició «MIRALLS de La Fàbrica», que durant tot aquest mes de març es pot visitar a la biblioteca de l’Ateneu Les Bases de Manresa. Es tracta d’un conjunt de dotze gravats, realitzats per diferents artistes del taller de gravat de l’Escola d’Art de Manresa, sota el mestratge d’Alèxia Lleonart. Cada artista ha escollit un poema de La Fàbrica, llibre publicat per Martí i Pol el 1972, i n’ha fet una interpretació lliure, utilitzant tècniques diverses de gravat i estampació: l’aiguatinta, el gofrat, la col·lagrafia, el linogravat... Amb cada un dels poemes a la vista, l’interessant de la proposta és contemplar la lectura que cada gravador n’ha fet com a lector i com a artista, a partir de l’obra poètica i un referent compartit, el món de les fàbriques tèxtils, viscut tant de primera mà, en el cas del poeta de Roda. L’art com a font d’inspiració de l’art. De fet, el mateix Martí i Pol escriu, a La Fàbrica, un poema a la manera de J.V.Foix i encara un altre en homenatge a Miquel Bauçà, a més del conegut poema Inventari de poble, inspirat en el de Jacques Prévert, i El que voldria, escrit després de llegir Gottfried Benn. En poesia catalana, també Pere Quart va versionar sorneguerament La vaca cega d’en Maragall, a La vaca Suïssa, i Salvador Espriu va aproximar-se poèticament a l’obra d’alguns artistes, entre els quals els escultors Josep Maria Subirachs i la manresana Maria Àngels Freixanet.