Ja hi som tots. El Reial Madrid es personarà com a acusació particular en el cas Barça-Negreira, com no podia ser d’una altra manera vist el contundent escrit de la fiscalia. Florentino Pérez s’ha mantingut prudentment al marge fins que l’assumpte ha explotat i s’ha judicialitzat. Ha fet el que els socis madridistes li exigien. Aquells que deien que el Madrid es tapava i es feia el ronso en aquest tema per salvar l’acord amb el Barça per la Superlliga han quedat retratats. El Barça va pagar durant disset anys el vicepresident dels àrbitres. I ho va fer amb diferents presidents al capdavant de l’entitat. És normal, això? És ètic? És admissible? El més alarmant de tot és que la fiscalia considera que hi havia un «acord verbal i confidencial amb Negreira per tal que, a canvi de diner, realitzés actuacions amb tendència a afavorir el Barcelona en la presa de decisions dels àrbitres en els partits que diputés el club». És tan greu que fins i tot fa mal als ulls en llegir-ho. Ja està bé. No s’hi val el victimisme. No cola això que tots van contra el Barça, i que tot plegat és una campanya contra l’honorabilitat i que són innocents perquè sí.

Cal arribar fins al final, no hi ha marxa enrere. Laporta no pot tirar pilotes fora. Ha d’explicar per què es va quadruplicar el sou d’Enríquez Negreira durant el seu primer mandat. L’actual president el coneixia una mica, segons va dir, però li va agrair el treball amb més diners. Curiós. La imatge del Barça queda molt tocada, massa. Que surti tota la veritat, no es pot amagar res sota les catifes. Cal protegir el club de dirigents que van fer servir els diners dels socis amb unes intencions poc edificants. Laporta no ho té fàcil, però ha d’assumir amb valentia allò que li ve. Declaracions, pagaments, factures... Tot és massa evident per dir que aquí no passa res i passar a una altra cosa. El president, per respecte a l’escut i a la història d’un club tan important, ha de donar la cara. I fer-ho amb sinceritat. Que quedi clar que el Barça va guanyar el sextet de manera neta. Que no es taqui la imatge del millor Barça de la història, el de Guardiola, Messi, Valdés, Puyol, Iniesta i Xavi. Si el jutge sentencia que són culpables, que paguin els tramposos. El soci no es mereix això.