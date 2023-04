El títol més necessari per Josep Pedrerol

Quina falta li fa al Barça guanyar aquesta Lliga. Quina falta li fa a l’afició culer una visita a Canaletas. Quina falta li fa al Xavi espantar d’una vegada per totes els que dubtaven de la seva capacitat com a entrenador. Quina falta li fa un títol a Laporta, tan assenyalat des de tots els flancs, tan necessitat que es parli d’alguna cosa que no siguin els pagaments del club a Enríquez Negreira. En definitiva, aquesta Lliga, la que alguns intenten devaluar, seria el títol més important de la història recent del Barça. No exagero.

Des del comiat de Messi, gairebé tot han estat males notícies per al club. Una espècie de núvol negre s’ha posat sobre tot allò que envolta la institució. Els ridículs a Europa s’acumulen any rere any, amb Leo i sense Leo, i el compte pendent augmenta. No s’entén per què el Barça es fa tan petit quan surt de la lliga espanyola. La Champions, convindrem, és una altra història. Difícil, tret del Reial Madrid. Però és que ni a l’Europa League és capaç el Barça de treure l’orgull i aixecar un trofeu fora de les nostres fronteres. I després hi ha allò de l’altre dia, la humiliació al Camp Nou davant del Reial Madrid. Aquest 0-4 és una daga clavada en el projecte actual, un estrip del que trigarà a recuperar-se. Presumeix Xavi, i fa bé, que la Lliga és el títol més complicat, el més difícil, i per això és el que més mèrit té. Normal. És el missatge que toca llançar, fer lluir allò que tens a l’abast. El mateix fa el Madrid amb la Copa del Rei. Ara importa molt, abans no tant. Tot i que el dia lliure que va donar Carletto es perllonga fins al dissabte. Però no fem trampes al solitari. La Lliga de Campions és el que dona i pren la glòria. Si l’equip d’Ancelotti torna a fer la gesta, la Lliga del Barça es difuminarà. Si el Chelsea, o el City, elimina els blancs, el títol nacional cobrarà més valor. Així funciona això. Però, en clau Barça, continuarà la greu situació econòmica que tan preocupa el soci. I continuarem parlant del cas Negreira, que, a l’espera de sentència, deixa molt tocada la imatge del club. I a tot això, continuem donant voltes amb el tema de Messi. Laporta sap que té un deute moral amb Leo, però l’operació per la seva tornada és tan difícil que sona gairebé a broma. En definitiva, quina falta li fa al Barça guanyar aquesta Lliga.