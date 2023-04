El titular em va engrescar: Set alcaldables d’ERC de la Catalunya central i Ponent fan front comú per exigir l’Eix Transversal Ferroviari, una línia d’altes prestacions de Girona a Lleida passant per Vic, Manresa i Igualada, que, a més a més, connectaria les dues darreres ciutats amb Barcelona i amb la xarxa espanyola d’alta velocitat a Martorell. Però la il·lusió es va anar fonent a mesura que continuava llegint, perquè entre aquest Eix i el que va projectar Joaquim Nadal quan era conseller amb Pasqual Maragall hi ha una diferència substancial: el de llavors era un projecte de la Generalitat, mentre que l’actual és una exigència que els alcaldables presentarien a l’Estat. Ja m’estranyava que set candidats d’ERC formulessin una petició que posés en un compromís el Govern del seu mateix partit. Perquè si se’n van a veure el conseller Juli Fernández i li diuen: volem que facis aquell tren d’en Nadal, és probable que la resposta oscil·li entre un somriure de commiseració i una rialla oberta. Els dirà que si no va ser possible abans de la Gran Recessió, quan es lligaven els gossos amb llonganisses, ara encara menys, que anem de crisi en crisi i d’angoixa en angoixa. Llavors tindrien dues possibilitats: tornar amb la cua entre cames i que els adversaris electorals els fessin befa, o atacar amb duresa les pròpies sigles i que des de Barcelona els demanessin seny i silenci. Per això l’exigència es formula a l’Estat, amb la raonable certesa d’obtenir una resposta negativa després d’unes primeres reaccions d’incredulitat. «Què diu que volem que fem? Si de Lleida a Girona ja hi circula l’AVE! Aquests catalans insaciables...». La confirmació que no ens estimen avalarà el discurs independentista, però això succeirà passades les eleccions municipals, quan ja el menyspreu no perjudiqui els defensors de la via dialogada. Tot i que, ves a saber, si després de les generals el guanyador necessita el vot dels diputats sobiranistes, potser s’estimarà més prometre l’Eix (i no fer-lo) que pactar el referèndum.