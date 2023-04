Les propostes de la ciutadania –les que es van estimar totalment o parcialment– emmarcades en el procés de participació del pla municipal per revitalitzar el Centre Històric de Manresa d’ara fins al 2030 han protagonitzat una de les informacions del diari d’aquesta setmana. També hi ha aportacions que es van desestimar. Algunes, perquè són actuacions inviables a l’àmbit que forma part del Centre Històric (Barri Antic, Escodines, Vic-Remei), com la del ciutadà que, dins l’eix centrat en l’espai públic, demanava fer-hi un parc d’atraccions. I la que, en l’àmbit de promoció econòmica, deia que cal evitar la rotació de botigues perquè n’hi ha molta, que és una cosa que és difícil que l’administració pugui impedir, més enllà de la seva responsabilitat, en la mesura que sigui possible, per evitar que cada cop hi hagi més persianes abaixades. Hi ha qui va reclamar, pel que fa a la mobilitat, crear aparcament gratuït dissuasiu a prop del Centre Històric, una demanda amb la qual de ben segur que estan d’acord molts botiguers dels que, tal com ha constatat en més d’una ocasió aquest mitjà, viuen amb extrema preocupació l’efecte que té en els seus calaixos que la gent de fora que vol comprar a Manresa hagi d’aparcar a la cara zona blava –a partir del 26 de maig es reduirà el preu un 25% coincidint amb la finalització de la concessió del servei, que passarà a ser municipal– i en aparcaments privats que no són cap bicoca. Entre les aportacions desestimades sobre equipaments hi havia la que demanava què es pensa fer amb l’antic edifici de la Cambra de Comerç, que el 2009 va anar a parar a mans del Banc de Santander i que fa anys que es mor de fàstic a la plaça del Pedregar.

Un altre ciutadà denunciava, dins l’àmbit d’espai públic, que les voreres del carrer de Sant Benet són massa estretes. La resposta de l’Ajuntament va ser que «no està localitzat al Centre Històric», atès que, si bé forma part de les Escodines, que és un dels tres barris que el formen, en aquest cas només en forma part la part antiga i el carrer de Sant Benet ja deu ser de la part moderna... Tampoc no es va acceptar la reclamació d’una passera per a vianants de la fàbrica dels Panyos fins al Congost per facilitar-hi el trajecte des del Centre Històric. Com vam destacar, dos dels temes que van acumular més peticions, que van ser estimades, van ser que s’enderroquin els espais degradats i que es restaurin els que ho necessitin. Estarem amatents a comprovar fins on arriba i com es concreta a l’hora de la veritat aquest procés de participació.