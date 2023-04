Les lleis han de servir per regular tot allò que per naturalesa pot entrar en conflicte. També funcionen, en ocasions, com a eines per redreçar situacions que es valori que afecten negativament el conjunt d’una societat igualitària. És sobre aquesta premissa que des de fa ja una dècada i mitja la Llei Orgànica del Règim Electoral General exigeix la composició equilibrada de les llistes electorals. Iniciativa que, és clar, es va promoure amb el propòsit de fer créixer la presència de dones a les candidatures, fins llavors encara molt masculinitzades. La iniciativa va reeixir i, per tant, és lloable. Ara, però, es dona el cas que la llista de Capgirem Moià per a les properes eleccions municipals ha estat impugnada per la Junta Electoral perquè no compleix el percentatge de candidats homes que marca l’article en qüestió. La norma estableix que en municipis de més de 3.000 habitants, com és el cas, hi ha d’haver un mínim del 40% de cada sexe. Més del 60% de la llista de Capgirem Moià són dones i ara aquest ‘desequilibri’ l’obliga a fer canvis. Un exemple més que, en ocasions, la rigidesa de les lleis va en contra del seu propi esperit. I que, de vegades, passa per damunt del sentit comú.