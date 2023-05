L’excomissari José Manuel Villarejo ha acumulat una fonoteca impressionant que no para de donar tardes de glòria a la policia patriòtica i a les clavegueres de l’Estat. Sembla com si l’home fos un tècnic de so frustrat que no en no poder-s’hi dedicar professionalment aprofitava la feina a la policia per exercitar la seva afició pels enregistraments sonors.

El digital El Món va servint capítols de gravacions que posen de manifest que la policia patriòtica treballava amb desfici per aconseguir trobar draps bruts d’independentistes. I com s’ha sentit, parlaven amb tota mena de patriotes com l’empresari Javier de la Rosa, que va ser condemnat per desviar diners del Grup Torres, o Manuel Bustos, exalcalde de Sabadell condemnat pel cas Mercuri. A tots els enregistraments es pot sentir com Villarejo intenta obtenir alguna cosa que comprometi els independentistes, perquè la policia patriòtica estava convençuda que Catalunya anava cap a l’autodeterminació. José Manuel Villarejo sobresurt en l’operació Catalunya gràcies a la seva ingent fonoteca que va recopilar per la seva afició als enregistraments sonors i ves a saber si pensava que algun dia serien la seva coartada.