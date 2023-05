Certament, a la política hi ha persones honrades, coherents, amb principis i ètiques. Com també és cert que a la política hi ha persones deshonestes, corruptes, vividores i sense escrúpols. Hi ha polítics compromesos i n’hi ha de desvergonyits.

Ara que s’acosten les eleccions, és el moment per recordar als candidats/es que les promeses dels seus programes electorals s’han de complir i, si us plau, que no ens enredin. De motius perquè els ciutadans/es desconfiem dels governants malauradament n’hi ha molts. Els polítics han fet mèrits sobrats per guanyar-se la desconfiança de la ciutadania.

Al llarg de la història, escriptors, filòsofs, politòlegs, humoristes, etc. han reflexionat sobre la política. Vet aquí, doncs, unes quantes frases d’alguns benpensants –uns morts i altres vius- que avui són vigents.

Una frase de l’escriptor i poeta escocès Robert Louis Stevenson, pensada pels incompetents que es refugien en la política: «La política és potser l’única professió per a la qual no es considera necessària cap preparació». Un pensament semblant són les paraules del val·lisoletà Miguel Delibes, periodista i novel·lista. També fou membre de la Real Academia Española de la Lengua: «Per al qui no té res, la política és una temptació comprensible, perquè és una manera de viure amb força facilitat». Fa uns quants anys, el matemàtic, filòsof i premi Nobel de Literatura l’any 1950, el gal·lès Bertrand Russel, ja va pronosticar les capacitats i intencions polítiques: «Els científics s’esforcen per fer possible allò impossible. Els polítics, per fer impossible el possible».

El genial actor, humorista i escriptor nord-americà Groucho Marx té un esplèndid catàleg de frases per reflexionar. Una de les frases seria aplicable als polítics que sempre s’oposen a qui no pensen com ells: «Encara no sé què em preguntaràs, però m’hi oposo». Una altra frase es podria endossar a les cotorres que ens tenen condemnats a escoltar les seves bajanades: «És millor estar callat i semblar ximple, que parlar i dissipar dubtes». Una màxima molt apropiada per als polítics camaleònics. Aquells que diuen, es desdiuen i es contradiuen. I quan els convé, canvien de jaqueta política: «Aquests són els meus principis, i si no li agraden, en tinc d’altres». Una darrera frase per a aquells que els agrada complicar els problemes en lloc de solucionar-los: «La política és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer-ne un diagnòstic fals i aplicar després els remeis equivocats».

Aquesta darrera reflexió també la comparteix l’actor, director i escriptor Woody Allen: «La vocació del polític de carrera és fer de cada solució un problema».

En política sempre s’hi pot trobar qui li agrada xumar de la mamella. Una frase del periodista i escriptor brasiler Paulo Coelho: «Quan un polític diu que acabarà amb la pobresa es refereix a la seva». Actualment, aquest humanista polifacètic és missatger de la pau de Nacions Unides.

Una darrera frase de collita pròpia: «En política, no hi ha ningú imprescindible; abunden els prescindibles».