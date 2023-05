On és el jardí promès a la Residència-Casal de la Font dels Capellans?

Ha passat una setmana de campanya electoral i amb acabaments de mítings centrals dels partits que es presenten a alcaldables, i no hem escoltat a cap grup que es faci càrrec de refer el jardí de la Residència-Casal, que l’actual equip de govern ERC i Junts varen prometre que es faria.

El passat 25 d'abril en el primer debat entre candidats i candidates organitzat per «La plataforma en defensa de les Pensions Públiques i Drets de la Gent Gran» realitzada a la sala del Casino, personalment els hi vaig entregar a tots els candidats excepte ERC i Junts (ells ja saben el que van prometre) un full on exposàvem el que faltava realitzar en el jardí.

On són els 250.000 euros que Generalitat i Ajuntament varen prometre per refer el jardí? El pendent encimentat ja té esquerdes i els sis arbres plantats, els quals ja estan morts, no valen aquests diners.

Cap partit ha parlat del jardí, això si tots amb promeses faraòniques.

L’equip que surti per comandar l’Ajuntament es farà responsable de complir el que l’actual equip no ha complert?

Ramon Roura . President del Casal de Gent Gran de la Font dels Capellans