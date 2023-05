Recordant l’amic Ramon Guerrero Comas

Fa pocs dies que ens ha deixat el nostre estimat amic i company de caminades del CAP i l’Associació de Veïns del Barri de la Sagrada Família. El Ramon era una persona generosa, agraïda, alegre i simpàtica. Sempre amb el seu somriure en tenia alguna per dir. Totes les persones que compartim les caminades del grup de caminadors mostrem la nostra gratitud per la seva amabilitat i companyonia, sempre disposat a ajudar en els llargs trajectes que fèiem pels voltants de l’Anella Verda de Manresa, dels quals n’era un bon coneixedor. Ell va ser un dels iniciadors i guia de les caminades, que, a poc a poc al llarg de catorze anys, amb la seva decisió, han anat agafant popularitat fins arribar a un nombrós grup de persones que avui dia fem exercici, gaudim del paisatge i de la natura que ens envolta.

Donem el nostre condol a la seva esposa, Raimunda.

Ramon, tot el grup de caminadors sempre et recordarem i et portarem en el cor. A. C. S.