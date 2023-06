No els respondré els dubtes que la meva pròpia columna generi. Perquè no em sento capacitat per fer-ho. Només els exposaré dades objectives i que cadascú n’extregui les seves conclusions. De les eleccions municipals celebrades aquest diumenge hi ha una agulla en l’immens paller de xifres que m’ha cridat especialment l’atenció. La d’aquelles llistes que no han arribat a recollir ni tan sols l’1% del total dels vots emesos als seus municipis. I no parlo de micropobles. Aquest diari n’exposava quatre casos que s’han donat en poblacions de la seva àrea d’influència, que són prou eloqüents. Dues són a Sant Vicenç de Castellet, i les altres dues en capitals de comarca: Manresa i Igualada.

Sant Vicenç tenia en aquestes eleccions rècord de candidatures, vuit en total, però això no ha derivat en una gran fragmentació perquè tres no han obtingut representació. Una d’elles és Vox, però criden especialment l’atenció la Unió de Ciutadans Independents i la vinculada al PdeCAT Futur Sant Vicenç de Castellet-Ara Pacte Local, que entre totes dues van arribar a sumar ni més ni menys que 63 vots. La primera va presentar una llista de 16 (13 i 3 suplents) i a banda (se suposa) dels seus integrants l’han votada 10 persones més, fins a un total de 26. La segona la va superar, però els resultats no es podrien qualificar, precisament, de lluïts. En va aconseguir 11 més, 37 en total. Resumint: a banda dels membres de la llista (13) els va votar un amic o familiar de cadascun i un repicó. Compte! D’un cens total de 7.229 persones i d’un total de 4.079 vots emesos. És a dir, el 0,64% i el 0,91% de representació, respectivament. Qui també s’ha quedat per sota de l’1% ha estat Ciutadans a Manresa, que, com detallava ahir aquest diari, en un dels barris (Viladordis) no va sumar ni un sol vot. Amb 153 recollits en total podríem concloure (fet empíric) que més que triplica els de les dues llistes juntes de Sant Vicenç abans esmentades. Però diguem també que el resultat és en relació a un total de 25.348 vots emesos (el 0,61%) i amb 52.265 electors potencials. Finalment hi ha el cas de Valents, a Igualada. Candidatura que ha recollit 141 vots, el 0,84% dels gairebé 17.000 que els electors de la capital de l’Anoia van dipositar a les urnes. Valents, potser sí. Però, als uns i als altres potser se’ls escauria més Agosarats per o Optimistes de. No sé que els deien les enquestes o el nas. Però (si en tenien) les primeres estaven molles i el segon, tapat. O potser els feia il·lusió aspirar a rebre el títol de minories absolutes.