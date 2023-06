La nova moda entre els mitjans de comunicació, sobretot els que tenen més diners per gastar-se en rucades, són els sistemes que intenten endevinar els resultats dels partits. Representa que poses a la màquina totes les variables que et puguis imaginar dels equips, o jugadors si és un esport individual, com fenòmens atmosfèrics, antecedents històrics o si la mare d’un dels jugadors està engripada aquell dia, i et dona un resultat: guanyarà tal, amb un tant per cent de possibilitats.

Un dels èxits més recents d’aquest aparell va arribar abans de la final de la Conferència Est de l’NBA. Sense que ni tan sols la pilota hagués començat a botar en el primer partit, el trasto va dir que els Boston Celtics s’imposarien als Miami Heat amb el 97% de seguretat. Evidentment, van acabar guanyant els Heat en una sèrie sorprenent, en què primer guanyaven per 3 partits a 0 i després van veure com el rival els empatava a 3, amb duel decisiu a Boston. Quan semblava que, ara sí, els Celtics triomfarien, l’estrella local, Jayson Tatum, es va torçar el peu als vint segons. Una variable que segurament les previsions no havien contemplat. Amb el millor dels adversaris lesionat, l’equip de Miami va triomfar. Què ens explica aquest cas? Primer de tot, que ni que siguis la millor màquina de la Terra no li pots donar el 3% de possibilitats a un equip que ha passat una ronda prèvia, dues de play-off i ha eliminat el millor de la conferència. La devien comprar per AliExpress, i més que intel·ligència artificial devia ser d’estupidesa natural. I, segon, que mola molt que l’esport encara pugui sorprendre i que no estigui tot dat i beneït abans de començar a jugar.