Cada primavera, es destina una setmana a sensibilitzar la societat europea i mundial sobre la necessitat de protegir-nos contra les infeccions prevenibles amb les vacunes. A Catalunya, l’Agència de Salut Pública és qui vetlla per la prevenció de la salut. El calendari vacunal del nostre país ens confereix protecció contra setze infeccions presents al llarg de la vida. La vacunació s’inicia durant l’embaràs, continua en la lactància i la infància, també durant l’adolescència i l’etapa adulta. Som una societat que tenim ben integrada la vacunació en les etapes inicials de la vida, que rebem com un present dels nostres pares quan encara no tenim capacitat de decisió.

Creixem i també hi ha vacunes recomanades en edats més adultes que cal conèixer per decidir acceptar-les autònomament. Ens referim a la vacuna contra la grip, el pneumococ –protegeix contra la malaltia pneumocòccica i en destaca la infecció dels pulmons (pneumònia)– i el tètanus; i d’altres recomanades en funció de determinades situacions mèdiques i específiques per a persones concretes. La pandèmia de la covid-19 ha posicionat les vacunes al nostre centre vital, doncs han determinat la reducció de la incidència de la transmissió i de les complicacions de la infecció. De retruc, constatem que també han provocat un cert distanciament social arran d’un manifest esgotament davant la recomanació actual de vacunes clàssiques, així com les recentment incorporades al calendari vacunal (contra l’herpes zòster i una versió millorada contra el pneumococ).

L’essència de l’atenció primària de la salut i dels professionals que hi treballem és promoure la prevenció de les malalties i l’autocura dels ciutadans. Més que curar, que també. Fem activitats comunitàries per millorar la qualitat de vida present i futura i de salut pública per prevenir, protegir i millorar la salut. La vacunació és l’exemple paradigmàtic de la prevenció. La vacunació consisteix en impulsar una estratègia de prevenció a mitjà o llarg termini que fem proactivament els professionals sanitaris i que els usuaris reben quan tenen poca consciència de malaltia o de vulnerabilitat. Comporta acceptar-la quan sembla innecessària ara i en el futur. És comprensible que es pugui percebre com un recurs poc útil o una informació feixuga si altres qüestions són considerades més prioritàries.

Vivim en un món globalitzat i a efecte dels microorganismes i de les infeccions, sense fronteres. Tothom està exposat a una vulnerabilitat imprevisible que podem gestionar amb coratge, de forma anticipada, efectiva i segura amb les vacunes. Al ponderar la decisió hem d’integrar l’efecte dels canvis fisiològics associats a l’envelliment i la menor capacitat de resposta davant d’una infecció que contraresten les vacunes. També la seva influència positiva en reduir la necessitat de prescriure antibiòtics que contribueix a minimitzar l’amenaça real de salut pública a causa dels bacteris resistents als antibiòtics pel seu sobreús.

Les vacunes són per a tota la vida. Vacunem-nos quan ens les recomanin i preguntem activament sobre elles.