A la CUP hi ha una tendència a governar en solitari als ajuntaments on ha estat la llista més votada. És clar que ho fan amb tota tranquil·litat allà on han obtingut una majoria absoluta, si és el cas, però també en el casos on els electors els han fet confiança fins a deixar-los com a guanyadors de les eleccions, però fins al punt de no arribar a dominar del tot. No es pot dir que sigui un model únic i inalterable, però hi ha una tendència a fer aquests camins, sobretot si el soroll que hi al voltant indica que la resta de formacions són incapaces d’arribar a un acord per desbancar-los de l’alcaldia. Aquest va ser el cas a l’inici del mandat que ara s’esgota a Berga (tot i que en el tram final, l CUP va formar govern amb ERC), aquesta és la proposta que hi ha sobre la taula a Navàs, i pot ser l’inici de mandat a Berga. Segons la informació que publiquem avui, l’acord alternatiu a la CUP, està més que complicat.

La decisió és molt possible que vingui determinada per causes diferents, que segur que no podríem abordar en una columna d’aquestes dimensions, però hi ha dos factors, com a mínim dos, que segur que formen part dels tauler de joc que hi ha obert sobre la taula en el moment de prendre decisions sobre els futurs governs: una, que la formació té clar qui pot tenir plat a la seva taula i qui no, simplement per una qüestió de diferències ideològiques, i una altra la valentia del grup a afrontar reptes de ciutat o poble en solitari. I a partir d’aquí, cada grup té els seu programa per al municipi, té la representativitat que té i els votants atorguen a cada formació el valor que volen. Les minories només tenen el problema que per determinats temes calen majories. I aquí és quan entra en joc l’habilitat i la cintura política. Però hi ha exemples d’èxit.