Ahir es van constituir els nous ajuntaments que decidiran i gestionaran l’evolució dels nostres pobles i ciutats al llarg dels propers quatre anys. Tal i com detallava aquesta setmana Regió7, vuit de cada deu municipis de l’àrea central (131 de 165) estaran governats per un partit amb majoria absoluta. Formacions que tindran les mans lliures per prendre les seves decisions sense necessitat matemàtica de trobar el suport d’altres grups. Ha estat decisió dels electors, per tant absolutament respectable i legítim. Però, davant d’aquest escenari, cal fer dues demandes o precs. D’una banda, requerir a aquests partits amb majories absolutes que aquesta clara posició dominant no els privi d’escoltar, debatre i estar oberts a recollir les idees i els plantejaments de les seves respectives oposicions (si n’hi ha) i de la ciutadania. Que no facin de corró. I, de l’altra, requerir a les oposicions d’aquests ajuntaments que, malgrat es vegin en clar desavantatge, no defalleixin en la tasca de fiscalitzar, proposar i discutir. Només així el mandat serà profitós i hi sortirà guanyant qui toca: els municipis.