La Diputació de Barcelona sempre ha estat la cirereta del pastís de les institucions catalanes. En algun moment s’ha vist com un contrapoder a la Generalitat perquè disposa d’un pressupost anual que supera els mil milions i d’una gran capacitat d’influència en els municipis de la província. Els ajuntaments saben que es poden beneficiar dels seus diners per fer inversions o per mantenir serveis.

Durant molts anys la Diputació ha estat governada pels socialistes, i en aquest darrer mandat hi va haver un pacte, que alguns consideraven contra natura, entre el PSC i JxCat que, pel que sembla, ha funcionat a satisfacció de les dues parts. Però ara les coses han canviat, perquè tot i que el pacte es podria reeditar, des de JxCat no estan per la labor, després del gir de guió protagonitzat pels socialistes a l’Ajuntament de Barcelona, que va impedir que Xavier Trias fos l’alcalde. Des de JxCat van prendre nota de la jugada i no estan disposats a formar govern amb els socialistes, tot i que el mateix Trias recomanava fer-ho. Jxcat, ERC i Tot per Terrassa podrien intentar formar govern, tot i que no arriben a la majoria, que se situa en 26 diputats, només en tenen 24. Mentre que el PSC i En Comú Podem en sumarien 22. Però, paradoxes de la vida, el PP en té 4, de diputats. Recorden el que van fer els quatre regidors d’aquest partit a l’Ajuntament de Barcelona? Doncs es podria repetir la jugada amb el mateix argument: impedir que governi un «separatista». I és que la política fa estranys companys de viatge, encara que en algunes ocasions alguns diguin que, amb segons qui, no anirien ni a la cantonada.