Enguany l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa de la UPC, una de les universitats tecnològiques més importants d’Europa, fa 80 anys. D’un focus inicial en la mineria ha anat creixent i evolucionant per abastar també els àmbits industrial i el de les TIC. Durant aquest temps ha contribuït a la formació de persones i ha dinamitzat el territori, i ho ha fet de forma silenciosa, com la pluja fina que, de forma gairebé imperceptible, va xopant la terra perquè doni fruit.

Pot ser interessant preguntar-se com hauria estat el territori sense l’Escola. Segur que l’activitat econòmica seria molt diferent. Però també podem plantejar-ho al revés i constatar que, durant aquests 80 anys, el territori ha estat capaç de dotar-se del que necessitava. Què necessitarà el territori a partir d’ara?

És difícil fer prediccions, però, a Europa, tot indica que el coneixement, basat en la ciència i la tecnologia, hi jugarà un paper destacat i serà clau per al desenvolupament de les persones i per a la competitivitat de la indústria i els serveis. Les fortaleses de l’escola estan alineades amb els objectius d’esdevenir un continent verd i digital, amb tot el que això comporta.

Per això cal formació específica en tots els seus nivells: impuls a la formació secundària post-obligatòria, formació universitària de grau, màster, doctorat i, sobretot, formació al llarg de la vida. Cal seguir fent recerca per produir coneixement i, alhora, cal que el coneixement es transformi i, gràcies a una actitud emprenedora, produeixi innovació amb efectes reals sobre el benestar social i econòmic. La proximitat universitat-empresa-societat amb la complicitat de l’administració són elements clau per fer-ho possible.

Alhora, calen accions que condueixin al reequilibri de gènere en el camp tecnològic. No ens podem permetre el luxe de prescindir d’una gran part del talent de la població. El futur passa per generar referents amb la màxima varietat de visions i sensibilitats que ajudin a construir una societat més plural, diversa i rica.

El projecte de la Fàbrica Nova és un projecte integral que dona resposta a la pregunta què necessitarà el territori durant les properes dècades i incorpora tots els elements esmentats. L’Escola el colidera amb l’Ajuntament de Manresa i en col·laboració amb altres socis estratègics. Des d’una perspectiva urbana, és un projecte que ocupa un espai central, dinamitzador del centre històric, permeable i obert a la ciutadania.

Mirant més enllà de la ciutat, ens cal fer de palanca per enfortir tot el territori. Es fa necessari construir un pol amb prou visibilitat que sigui capaç d’activar un cercle virtuós: l’atracció, la formació i la retenció de talent que porta a un increment significatiu de l’activitat social i econòmica, i que, al seu torn, atreu talent. Volem ser una peça per a l’equilibri territorial imprescindible en un país com el nostre. Amb l’objectiu també de canalitzar cap al nostre territori una part de l’atractiu internacional que té Catalunya.