Amb el carnestoltes a l’horitzó, Berga es prepara per a una celebració que promet ser tan vibrant com les acalorades discussions que envolten un dels temes més candents de la ciutat: la futura estació d’autobusos. Enmig d’aquesta controvèrsia, dues famílies polítiques berguedanes, BeGI i CUP, són les protagonistes d’un tema que captiva l’atenció d’una part dels berguedans i berguedanes.

És com si estiguéssim a punt de participar a la rua precisament, on les disfresses es converteixen en una representació simbòlica dels protagonistes de la nostra realitat berguedana. Les mirades, les paraules i els gestos de BeGI i CUP són contraposats i no compartirien carrossa, però si un objectiu (en teoria).

La situació actual sembla una pista musical amb suspens constant; mai sabem si el pròxim acord del ple acabarà amb l’enterrament definitiu de l’últim projecte de l’abril electoral del 2023 o amb el naixement inesperat d’una nova proposta. És com si Berga ballés al ritme d’una melodia incerta, amb notes d’esperança i desil·lusió barrejades i sobretot amb el tema de la tant anhelada estació d’autobusos.

Així doncs de què aniríem? La CUP són els quins anirien primers. La primera carrossa que sortiria de la Rasa dels Molins direcció a la Font del Ros amb un autobús de cartró, on allà s’hi trobarien el minibus, aquest de paper, de BeGI sortint en direcció contrària. La resta de partits serien carrosses difuminades dins la disbauxa de tot plegat, talment el paper que tenen sobre la futura instal·lació, que és nul.

Podríem dir del tema en qüestió, que tot i vendre’ns l’estació feta i a punt per licitar per eleccions, aquesta si que era falsa i anava disfressada d’una increïble veracitat que al final ha resultat ser impossible fer-se ja que afectava la zona verda de la plaça de la Rasa com molt bé havíem advertit. Vaja que no hi cabia. Els autobusos al mig del carrer si, però això ja ho tenim ara mateix. I com que aquest tema és essencial per la connexió de la ciutat amb la resta del Berguedà i Catalunya, des de BeGI hem fet ja diverses reunions amb la CUP per explorar una nova via, que sembla un oasi dins el desert de divergència i que podria arribar a ser la solució per la desitjada estació; quedant l’estació comarcal d’autobusos a la zona sud dels aparcaments de la Font del Ros i fent una parada central a la Rasa dels Molins, on hi tindria parada el bus-Berga. Aquí és on els partits s’han de trobar i treballar tot el què faci falta per arribar a grans acords de ciutat i esperem que així sigui.

Seguint amb l’esperit del carnestoltes, podríem imaginar una carrossa final que combini els elements més destacats de BeGI i CUP. En comptes de competir, aquesta carrossa simbolitzaria la força de la unitat i la capacitat de superar les diferències per construir una estació d’autobusos que mereixi el reconeixement majoritari de tots els berguedans. El dimecres de cendra el deixaríem per a aquells grups de l’oposició que s’abstenen de dir-hi la seva en un tema tant vital per Berga.

En conclusió, aquest carnestoltes berguedà no només és una festa de disbauxa i alegria, sinó també una oportunitat per reflexionar sobre el futur de la nostra ciutat. Que la música de la discussió doni pas a una simfonia d’unió, i que la rua de Berga culmini amb un projecte de ciutat que sigui gran en tots els sentits però sobretot que no pari la festa!

Ja n’hi ha prou de fer el carallot amb el tema de l’estació de busos de Berga.