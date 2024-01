He vist coses que no creuríeu». El pobre replicant de Blade runner ens va impressionar fa 40 anys amb aquelles naus atacades més enllà d’Orió i amb tots els moments que s’havien de perdre en el temps com llàgrimes a la pluja. I és veritat que l’obra mestra de Riddley Scott resisteix sense rascades el pas del temps, però ja no tinc tan clar que aquell discurs final de Roy Batti desbordés la nostra capacitat de sorpresa. Avui tenim massa exemples a què podria aplicar-se aquesta mateixa reflexió. I no em refereixo només als prodigis –i amenaces– que genera la intel·ligència artificial, o els aclaparadors avenços científics en tots els terrenys. Un exemple: la plataforma Airbnb ha penjat un anunci –posteriorment retirat– en el qual s’oferia allotjament en tendes «romàntiques» dins del saló d’una casa, a Londres. Tendes de campanya a gairebé 90 euros la nit. Si ho veu el replicant de Blade runner, torna al futur a tota llet. I no m’estranya, perquè la desigualtat ja és pitjor que la pluja àcida.

No fa falta que recorrem als cinc homes més rics del planeta que en tot just tres anys han duplicat la seva fortuna fins a arribar als 869.000 milions de dòlars. A Espanya, el 10% de la població controla el 50% de la riquesa; i si ho mirem a la inversa, el 50% de les llars amb prou feines sumen el 8% d’aquesta riquesa. Dit d’una altra manera: l’1% d’espanyols més ric té gairebé tres vegades més que la meitat d’Espanya junta. Si aquest és un model sostenible, que baixi Déu –o qui sigui– i ho vegi. La segona meitat del segle XX, després de dos conflictes mundials devastadors i d’una mal anomenada Guerra Freda que ens va col·locar a punt del suïcidi col·lectiu, semblava enfilar el camí d’un model de drets i llibertats on la igualtat d’oportunitats seria el puntal de la convivència. Però la febre neoliberal, aquesta doctrina que demonitza els impostos i promou la llei de la selva, amenaça d’acabar com el rosari de l’aurora. I no estarà Harrison Ford per salvar-nos.