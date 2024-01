Autema i la Generalitat van muntar a l’autopista de Manresa uns preus i uns descomptes que varien segons el peatge, el dia i l’hora de la setmana i que són un material excepcional per a la ciència i els investigadors. Els pedagogs poden utilitzar les tarifes per fer experiments sobre com explicar coses incomprensibles; els demògrafs poden classificar la població segons el seu nivell de comprensió de les tarifes; els informàtics poden fer servir el quadre de preus per posar a prova la velocitat dels programes d’intel·ligència artificial, i els teòlegs poden posar les taules de la llei d’Autema com un exemple del que es creu per fe i es compleix per collons. Fins i tot els creadors de sudokus hi poden trobar inspiració.

Però de tots els reptes intel·lectuals que plantegen aquestes tarifes n’hi ha un d’insuperable. Resulta que els conductors que circulen entre Sallent i Sant Vicenç poden estalviar-se el peatge si registren la seva matrícula. Una càmera la detecta, i passen de franc. Però resulta que això no serveix per a les motos. L’excusa és que, com que no porten una matrícula molt visible al davant, la càmera no detecta el número. Per tant, la moto paga 1,4 euros que el turisme s’estalvia. I ja està. I tan amples. I dius: ¿no és legal la matrícula de davant? ¿Les seves càmeres són el nostre problema? ¿Els hem de dir nosaltres on han de posar-les per poder llegir les matrícules? ¿Volen que els diguem on poden posar-se-les? ¿Per fer la seva feina així, cobren? Amb tot el que tenim al damunt a la C-55, la Renfe i el preu del peatge, com s’atreveixen? ¿No serà que ens estan fent servir de conillets d’índies? ¿No serà tot plegat un gran experiment a veure fins on arriba el seu morro i la nostra paciència?