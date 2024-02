La imatge d’un autobús recorrent, ni que sigui de forma experimental, els carrers del Barri Antic de Manresa, resulta reconfortant per als veïns que ho han demanat durant anys i per a tothom qui ha manifestat la seva estranyesa pel fet que tot un barri de la ciutat no tingui ni una sola parada de bus, en contrast amb el generós servei que s’ofereix a la majoria dels altres barris. Finalment, aquest govern sembla decidit a fer el pas, està fent proves amb un vehicle elèctric i a finals d’aquest any o principis del que ve el nou vehicle hauria d’estar en marxa. Hauria, per exemple, de tenir una parada a Sant Andreu, on l’hospital genera un moviment important el CAP serveix a una zona molt àmplia que també abasta Valldaura. L’Ajuntament haurà d’afinar bé amb la línia i les parades, no fos cas que hi hagi més decepcions que alegries, i hauria de sospesar bé si l’autobús que està a prova, de set metres de llarg i trenta places, és el més adient. Si el volum del vehicle, que no és d’esperar que mogui multituds, condiciona molt la ruta, potser no serà un bon negoci.