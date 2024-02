Les magnituds de la gira mundial de Taylor Swift són tan colossals que l’impacte en les ciutats per on ha passat no s’ha calculat en milions de dòlars, sinó en percentatge del PIB local. Fins ara ha fet seixanta concerts, amb 4,3 milions d’entrades venudes per valor de més de mil milions d’euros. Malauradament, actuarà a Madrid però no a Barcelona, o sigui que Taylor Swift no podrà dir aquell «bona nit, Barcelona» que fa que la majoria d’estrelles de la música hagin dit més coses en català que qualsevol president del Govern espanyol.

Enmig d’aquesta bogeria, i per acabar-ho de rematar, la cantant s’ha aparellat amb el guapíssim Travis Kelce, una superfigura del futbol americà. La combinació de tot plegat l’ha convertida en una emperadora mediàtica present en tots els registres de la vida pública americana. I per tant, com que la darrera campanya va dir públicament que votaria Biden, Swift és ara la persona més temuda per Trump, raó per la qual la maquinària conspiranoide trumpista ha començat a escampar teories sobre la cantant, com ara que és una agent del Pentàgon entrenada per difondre de forma subliminal l’ideari del partit Demòcrata, amb els drets LGTBI al capdavant. Sí, és increïble, però aquesta idea l’estan repetint tots els predicadors de l’ultradreta, que fins i tot arriben a citar com a font alts funcionaris del departament de Defensa. I resulta que el dia 11 el nòvio serà al camp jugant la Superbowl i Swift estarà entre el públic animant-lo, i els trumpistes hi veuen el moment òptim perquè Swift faci una declaració en favor de Biden. En el fons, és com dir que ja només la swiftmania pot aturar Donald Trump. I sembla que els dos candidats hi estan d’acord. Realment, el món està molt fotut.