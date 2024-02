L’amor pot començar per casualitat mentre passeges el gos, esperes l’autobús o vas a comprar com canta Lildami a la cançó Supermercat quan diu: «M’he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat». El cantant parla a ritme de trap de les relacions que comencen de forma inesperada i que demostren que sovint les persones que un dia seran importants apareixen en el moment menys pensat. El factor sorpresa en el terreny sentimental, però, cada vegada és menys freqüent en un moment en què l’era digital ens dona la possibilitat de conèixer persones amb un sol «clic». La tecnologia ha modificat les formes de lligar fins al punt que es possible flirtejar sense sortir de casa. Més que mai les aplicacions i pàgines web faciliten el camí per trobar parella, però, al mateix temps, converteixen l’amor en un objecte que es busca, més que no pas que es troba.

Un dels mètodes més recents que promet trobar l’amor de forma ràpida i eficaç és l’speed dating. Es tracta d’una experiència que ja ha arribat a Manresa i que consisteix a tenir múltiples cites a cegues de només set minuts amb diversos candidats en una mateixa nit. La start-up Lovefy ja va organitzar amb èxit un primer esdeveniment al cafè-teatre Voilà! el 13 de gener que va seduir quaranta-vuit lovers i preveu organitzar dues sessions al mes. La idea que amb només set minuts podràs descobrir si t’agrada una persona desconcerta perquè amb tan poc marge gairebé només hi ha temps de preguntar poc més que pels gustos i aficions. Però el que fa interessant aquesta proposta, que es comença a estendre per ciutats mitjanes com Manresa després d’estrenar-se a Barcelona, és que es planteja com a alternativa a les aplicacions en línia per trobar l’amor retornant a la presencialitat.

En una època que brinda possibilitats d’interacció infinites per les xarxes socials, hi ha qui continua creient que la millor forma de trobar l’amor és retornant al més tradicional, al contacte directe, al tu a tu. La tecnologia ens facilita la comunicació, però també és cert que sovint crea falses expectatives i desenganys i que la millor forma de posar a prova aquesta química de què parlen els experts és reprendre les cites presencials, lluny de les pantalles, on els únics algoritmes que determinen si ets compatible amb algú és el propi instint. Em pregunto què diran les parelles que han coincidit en un speed dating quan els demanin com es van conèixer. Segur que tindran una bona història per explicar. Els començaments sempre són especials, siguin fruit una trobada casual o planificada, però tots haurien de partir de la base que l’únic lloc per on comença l’amor més autèntic és per un mateix.