Alberto Núñez Feijóo no ha superat encara el trauma que li va produir guanyar les eleccions i no aconseguir la presidència del govern. Abans del discurs d‘investidura, el seu equip va parlar amb tothom –PNB, ERC i Junts– i només va obtenir carbasses. I ara que hi ha eleccions autonòmiques a Galícia sap que la història es pot tornar a repetir perquè, tot i que ell no n’és el candidat, si el PP perd la majoria absoluta suposarà la prova del cotó del seu lideratge.

Els sondejos donen la majoria als populars d’Alfonso Rueda, com va passar a les generals amb Alberto Núñez Feijóo però, com en aquella ocasió, també deixen entreveure la possibilitat que el PP no arribi a obtenir els 38 diputats necessaris al Pazo do Hórreo, a Santiago de Compostela, i perdi el govern de la Xunta, perquè si BNG, d’Ana Pontón, i el PSdeG-PSOE, de José Ramón Gómez Besteiro, sumen majoria absoluta, els populars es poden donar per sentenciats.

Si això passa, no hi ha cap dubte que esquitxarà Feijóo i el seu equip que van situar Catalunya i la llei d’amnistia al centre de la campanya per desgastar al govern del PSOE i es van trobar que Carles Puigdemont, tip dels atacs del PP, va publicar una carta que acabava dient «tot se sabrà» i que va fer que els populars reconeguessin que van intentar aconseguir el vot de Junts per Feijóo i que els seus equips jurídics van estudiar durant 24 hores la viabilitat de l’amnistia o els indults.

Aquest reconeixement, en plena campanya electoral, pot engegar en orris el discurs que fins ara ha mantingut el PP i que l’esquerra galega en surti beneficiada electoralment.