Els manresans podran veure avui per primera vegada el nou Museu del Barroc de Catalunya, amb una col·leció que els experts consideren la més important del país d’aquest estil. Els que ja han vist l’edifici per dins poden acreditar que la transformació, amb el vistós mòdul afegit a la façana de ponent, converteix aquesta part del vell col·legi de Sant Ignasi en un equipament potent, modern, digne de ser visitat. Els entesos hi diran la seva i els gustos són lliures, però es pot estar d’acord que és un equipament propi d’una capital i una adquisició de primera categoria per al patrimoni manresà. El cost de tot plegat -9,5 milions, inclosa la restauració de tot l’edifici- està generant demandes de més transparència i crítiques per excessiu. Cal exigir la transparència màxima i el govern municipal l’ha d’oferir. Però si el preu és excessiu o no ho decidirà el resultat. Si es fa una bona feina de promoció, atreu visitants i ajuda a regenerar el sector, l’aposta haurà estat justificada. De moment, avui Manresa té motiu per celebrar l’estrena d’una obra en la qual han participat diversos governs de diversos partits i que, per tant, molta gent es pot sentir seva. I ara hauria de fer-se-la seva tota la ciutat i tot el país.