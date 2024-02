Què li passa doctor? De vegades triomfar és fracassar. I viceversa. Ara mateix no ho sé. L’únic que sé és que els darrers dies a les xarxes està triomfant un doctor, un metge de muntanya que forma part d’una campanya de sensibilització promoguda pel departament de salut, campanya que ha quedat eclipsada per un detall inesperat de conseqüències impredictibles. Què passa? Passa que l’home-doctor està molt bo, les coses com siguin, i les xarxes han esclatat. Volien potenciar la salut i ha esclatat la libido. De les dones sobretot... De cop, ho intueixo, hi ha una allau de peticions per anar a exercir de metge o metgessa o infermer o infermera a l’Alt Berguedà. També pot ser que hi hagi una allau de potencials pacients disposats a fer-se visitar – i el que calgui – pel metge de muntanya. El primer que em passa pel cap és que hagués passat si això que està passant amb un home i el seu sex-appeal natural hagués passat amb una dona. En aquest cas a banda de l’excitació orgasmal hi hauria ara mateix un cristo de gènere que dubto que la consellera d’igualtat Tània Verge fos incapaç d’aturar ni invocant la verge. Tot plegat ve de no res: El vídeo ens mostra un metge de muntanya molt ben vist i valorat pels seus pacients que en una idíl·lica i natural barreja d’imatges i comentaris que acaben amb un espontani «ens hem encarinyat d’ell» provoca que tothom se n’hagi encarinyat. Anem mancats d’afecte i de bones notícies i si el doctor és guapo i tal, el bàlsam excitant està servit. I si, no hi ha dubte, el doctor de muntanya – de nom Miquel Farrés, no se m’enfadi – amb el seu posat, la seva barbeta informalment arreglada i el seu to immaculat, és sense dubte el gendre o fill metge que hom voldria tenir a la família o a prop. Em consta que el doctor està trist i aclaparat per la situació creada, ho entenc, perquè de cop hem perdut de vista el missatge essencial de la campanya. Han fet un càsting massa bo. Si jo fos de Saldes i Gósol, fitxaria ara mateix el doctor com a ambaixador de l’Alt Berguedà per posar cara a totes les reivindicacions pendents de la zona: la manca de caixers automàtics, la manca de comunicacions, les deficiències de cobertura... tot el que els faci falta, reivindicat pel doctor, tindrà, segur, resposta assegurada. Jo que soc una mica bèstia reconec que en el primer que vaig pensar és quan, fa anys, dones embogides fora de si llançàvem calcetes al torero Jesulín d’Ubrique. No vull ni pensar què passaria en aquest cas. Tenint en compte que el sexe és essencialment saludable per la salut potser la campanya no està resultant tan mal pensada. Ha fet sanament contenta un munt de gent.