Quina il·lusió. El Govern anuncia la posada en marxa al Berguedà d’un sistema de carril central reversible a la C-16 que converteixi la carretera en una via de dos carrils en sentit nord el divendres i en sentit sud el diumenge a la tarda. Una màquina pionera a l’estat mourà la tanca divisòria en poc més de dues hores quan toqui per tal que el turisme residencial no vegi alterada la seva velocitat de creuer entre Barcelona i la llar de foc de la segona residència. Mentre la Cerdanya i el Pirineu reclamen, per una necessitat cada vegada més urgent, que el que sigui reversible sigui el model econòmic, que s’aturi la construcció desbocada de cases d’estiueig que deixa sense lloguers els joves, que es potenciïn els sectors econòmics circulars no depenents de la moda; o que l’administració intervingui de veritat en el mercat immobiliari ajudant a la rehabilitació de les cases antigues buides dels nuclis vells dels pobles i blindant-hi l’accés a la primera residència. Mentre aquesta protesta va fent la seva via, la C-16 evidencia que el que importa és la cua de l’estiuejant. Els alcaldes de l’Alt Berguedà ja han alertat que al capdavall el carril reversible el que farà és desplaçar el coll d’ampolla. A la boca sud del túnel del Cadí els divendres i a la boca nord els diumenges. Però tot està previst a les taules estratègiques de la capital. En dos capítols futurs. Capítol primer: la galeria de serveis i actuacions d’emergència que ja està feta al túnel del Cadí, a la dreta de l’accés sud, ja n’apunta el futur desdoblament. Tres carrils a cobert passant per caixa. Capítol dos: la construcció d’una autovia de tres carrils, amb un de reversible, que creuarà la Cerdanya unint la C-16 amb el túnel del Pimorent. Aquest projecte ja va estar sobre la taula del Govern durant la dècada dels noaranta. Un projecte que ja no és viable ni èticament ni emocionalment. La Cerdanya el boicotejaria sense pietat. La societat cerdana ha canviat com ho estan demostrant aquests dies els ramaders amb la Revolta Pagesa. En els últims anys la societat de base s’ha estructurat a base de patir els efectes de l’economia turística i ja no s’hi val tot al Pirineu. Amb el moderníssim carril reversible de la C-16 hi haurà una part del país, la que no compta, que circularà sempre en carretera d’un sol carril i n’hi haurà una altra que conduirà sempre per una carretera de doble carril. I vet aquí que ja tenim la imatge del país que refusen els consellers en cada visita al llunyà territori pirinenc: «no volem un país de dues velocitats». Un país de dues amplades de carretera.