Perill, trabucs al Poble Nou!

Surto de casa i abans de trepitjar la vorera trobo dues comunicacions municipals. De la bústia sobresurt el butlletí L’Apuntador, on l’Ajuntament de Manresa informa que l’Ajuntament de Manresa fa moltes coses i totes bones. (Siguem precisos: una de les setze pàgines recull comentaris de l’oposició, amables i constructius en la seva majoria). La publicació m’orienta cap a esdeveniments programats per als dies 8 i 11 de març, tot i que m’arriba el dia 14. L’altra comunicació és un full enganxat amb cinta adhesiva a la porta del carrer. M’avisa que si vull llevar-me tard diumenge al matí val més que em fiqui al llit amb taps a les orelles. Bé, no ho diu exactament així, sinó que informa d’una cercavila dels Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans pels carrers del Poble Nou amb motiu de la festa major del barri. Desfilaran i dispararan els trabucs entre les nou i dos quarts de dotze i passaran pel carrer de casa. Més concretament, per sota mateix del meu dormitori. Els desitjo la millor de les sorts, que s’ho passin molt bé, que la concurrència quedi satisfeta i que ningú no prengui mal. Justament a això, a prevenir cap mal, s’orienta el full de l’Ajuntament: "L’organització adverteix a les persones amb problemes d’oïda o amb sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en els quals participin els trabucaires. Es recomana als assistents portar protecció auditiva". Carai, que si el temperi dels trabucs em lesiona el cuc de l’orella no podré dir que no ho sabia. Em pensava que el volum sonor d’una colla de trabucaires disparant l’arma tots alhora era una dada de coneixement general, però es veu que no. Amb tanta gent nova com s’ha empadronat els darrers anys, i amb tanta gent jove que desconeix les tradicions ancestrals, és probable que força manresans no hagin viscut mai l’experiència. I quan els xiulin les oïdes després d’un espetec podrien sentir-se temptats de donar-li la culpa a l’alcalde, com manen els cànons.