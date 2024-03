El títol de la píndola d’avui, que literalment es tradueix per torçades de la llengua, és el nom en anglès per embarbussaments: frases que fan de mal pronunciar. En són exemples Plou poc, però pel poc que plou, (no) plou prou i Setze jutges d’un jutjat mengen fetge d’un penjat. Ara veiem uns quants tongue twisters anglesos amb les seves traduccions en català:

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. But where’s the peck of pickled pepers that Peter Piper picked?

Peter Piper va collir un picot de pebrots en vinagre. Però on és el picot de pebrots en vinagre que va collir Peter Piper?

She sells sea shells on the sea shore.

Ella ven petxines marines a la vora del mar.

How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?

Quanta fusta podria arrossegar una marmota si una marmota pogués arrossegar fusta?

Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn’t fuzzy, was he?

Fuzzy Wuzzy era un os. Fuzzy Wuzzy no tenia pèl. Fuzzy Wuzzy no era pelós, oi?

Rory the warrior and Roger the worrier were reared wrongly in a rural brewery.

Rory el guerrer i Roger el preocupador van ser criats malament en una cerveseria rural.

Podeu sentir un arxiu mp3 d’aquests tongue twisters a https://visca.com/tt.mp3