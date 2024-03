Més cases a la Cerdanya

La Cerdanya construeix. És de les zones del país on hi ha una activitat més alta en aquest camp si ho analitzem en xifres relatives. El mercat de la construcció busca recuperar activitat allà on els darrers temps hi ha hagut oportunitat de negoci, en aquest cas en habitatge de segona residència. I és evident que la comarca de la Cerdanya és més atractiva que molts altres indrets del país. De la mateixa manera, però, si hi ha més pressió de construcció és perquè els beneficis que es poden aconseguir són més importants que en comarques veïnes com el Berguedà, Ripollès o l’Alt Urgell. Davant de la pressió i l’especulació, l’alternativa és tenir una bona estructura administrative i una millor planificació urbanística per evitar que a cada prat cerdà hi hagi un nou espai per a un xalet. Cada municipi i la comarca en el seu conjunt ha de saber quina és la seva estratègia per lidiar contra un animal enbravit. El creixement i l’enriquiment a través de la construcció hi pot ser, però el descontrol porta, per exemple, a tenir uns preus inabastables per als ciutadans. I aquesta hauria de ser la prioritat.