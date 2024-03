A la Middleton li agrada la fruita

Sembla que, en una estona que no estava jugant amb el photoshop, Kate Middleton, la persona més buscada del món, molt més que Bonnie & Clyde, la pedra filosofal, el cuirassat Bismarck, Puigdemont i el logaritme de Google, va sortir dissabte de la bonica casa camperola que té com a segona residència i va anar a comprar una mica de fruita a una botigueta de Windsor, el poble que va inspirar el cognom actual de la família reial britànica quan, en plena Primera Guerra Mundial, el rei Jordi va decidir que no era gens patriòtic anomenar-se Saxònia-Coburg i Gotha, que no pot sonar més alemany, i va fer una col·lecta d’idees a dins de Buckingham per trobar un cognom inventat que fos més adient, i el seu secretari va pensar calla, ja que heu viscut la major part del temps a Windsor us podeu dir Windsor, que seria com si ara la família reial espanyola pensés, en bona lògica, que el cognom francès Borbó, atesa la seva història, és impresentable, i decidís anomenar-se Madrid, que seria molt més espanyol i més descriptiu de l’autèntica naturalesa del seu càrrec. Total, que sembla que tothom es pregunta com és que la Kate surt a comprar unes pomes i unes pastanagues i, en canvi, no es mostra per acabar amb les especulacions que diuen que és morta, sobretot des que un idiota enginyós dels que publiquen vídeos a TikTok va dir que la BBC ja ha anticipat el dol canviant a negre el color del seu logotip, tot i que, en realitat, sempre ha estat negre. I amb tot això, tenim la resposta a la pregunta de per a què serveix la família reial britànica: serveix per consolar-nos pensant que, si una família amb tants diners, tants assessors i tanta experiència fa les coses tan clamorosament malament...¿què hem de fer nosaltres, pobrets?