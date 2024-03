Desencís ciutadà

Problemes de salut m’impedeixen participar en la meva activitat cívica i solidària , però el meu compromís social continua ferm. Malgrat l’imprevist contratemps, dia a dia segueixo llegint les noticies a través del “Regió 7” del qual soc subscriptor des de la seva fundació.

Dit això, he de confessar la tristesa que em va causar el llegir la crònica de la presentació pública del Pla d’Actuació Municipal (PAM) de Manresa 2023-2027 (pàgina 5 del 13 de març). Un PAM molt important perquè defineix els projectes de ciutat durant la present legislatura. Evidentment, no estic autoritzat a fer una valoració de la presentació al no poder assistir-hi. Així, doncs, només em permeto fer una modesta reflexió.

El titular de la crònica de l’acte ja és inquietant : “La presentació pública del pla municipal atrau poca gent i genera poc entusiasme”. I la fotografia que s’hi acompanya és decebedora. L’Auditori de la Plana de l’Om mig buit. S’informa que l’assistència va ser de mig centenar de persones entre les quals regidors/es i tècnics municipals. Per tant, cal deduir que l’assistència de representants d’entitats i de ciutadans/es sense vinculació associativa va ser molt minsa.

El meu esperit crític no m’impedeix saber reconèixer els encerts dels governs municipals, que també en tenen. La crítica , malgrat que hi hagi polítics que els costi acceptar-la, és del tot necessària per tal d’avançar conjuntament a millorar la societat. I en el present cas, a millorar la ciutat.

A la crònica llegeixo que l’alcalde Marc Aloy va admetre que la “participació ciutadana costa”. Vet aquí el problema. La participació costa perquè la ciutadania està molt desenganyada per la manera d’entendre la democràcia participativa per part de qui governa. Manresa té un valuós teixit associatiu el qual sovint es queixa que no és degudament escoltat i les seves inquietuds no són degudament acollides.

Com l’espai disponible no em permet estendre’m, només un parell d’exemples recents publicats a les pàgines d’aquest diari a finals del mes de febrer : persones grans del barri de la Sgda. Família s’indignen perquè l’Ajuntament els ha anul·lat un parell de parades del bus urbà molt utilitzades com a conseqüència dels canvis de mobilitat implantats. La modificació els perjudica per desplaçar-se. Per cert, unes modificacions viàries que en el seu dia ja van ser criticades per l’AVV. del barri

L’altre exemple : al costat de l’escola Ítaca, on fins ara hi havia horts, està previst la construcció d’un bloc d’habitatges. La Plataforma constituïda per evitar la seva edificació va sol·licitar a l’Ajuntament una consulta ciutadana per demanar que els entorns escolars dels nous centres d’ensenyament siguin parcs i jardins i no s’hi pugui edificar. Després de uns mesos d’espera se’ls ha contestat que han de presentar en el termini de tres mesos 8.388 signatures degudament identificades i acreditades amb foto digital dels DNI dels signants. Ah ! i que el resultat del referèndum no seria vinculant.

Una recomanació -i un prec- al govern de la ciutat de Manresa : escolteu i acolliu les inquietuds de les entitats i dels ciutadans/es. El voluntariat manresà és el patrimoni més gran que té aquesta ciutat. Cuideu-lo !!