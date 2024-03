És Pasqua perquè t’he vist», li digué Sant Benet al prevere Romà, quan aquest li portà l’àpat el dia de Pasqua. Sant Benet reconegué que el trobament amb el germà era Pasqua, ja que trobar-se amb l’altre és sempre trobament amb Jesús, el Senyor.

També és Pasqua quan veiem amb tendresa i estimació cada germà, especialment aquell que pateix.

És Pasqua quan mirem els altres sense recels ni malfiances i quan sabem perdonar setanta vegades set.

És Pasqua quan ajudem els qui, degut a la crisi econòmica, s’han quedat sense treball i sense sostre.

És Pasqua quan ens apropem als altres amb un cor net, sense falsedats, suspicàcies, mentides o malfiances.

És Pasqua quan enderroquem els murs que ens separen, construïm ponts que ens uneixen i sembrem llavors de pau.

És Pasqua quan sabem superar el pessimisme i el desànim i quan ens obrim a la novetat de la vida, que sempre és un do de Déu.

És Pasqua quan amb la nostra vida som signes de comunió i de fraternitat i obrim camins d’esperança.

És Pasqua quan sabem compartir la pregària i quan acollim amb agraïment el do del pa i del vi de l’Eucaristia.

És Pasqua quan estimem sincerament, sense diferències, sense exclusivismes, sense excloure cap germà.

És Pasqua quan sabem eixugar les llàgrimes dels qui ploren i consolem els qui estan de dol perquè han perdut el pare.

És Pasqua quan sabem portar i compartir les càrregues d’aquells que ja no poden més, aixafats per la duresa de la vida.

És Pasqua quan tenim els ulls i el cor lliures de prejudicis i de rancúnies, quan ens desfem dels lligams que ens esclavitzen i quan trenquem les cadenes que empresonen els germans.

És Pasqua quan, solidàriament, treballem per la justícia, per la pau i per la llibertat dels homes i dels pobles.

És Pasqua quan descobrim el Senyor en els qui estan sols, en els qui ploren i en els qui estan abandonats.

És Pasqua quan alcem els qui han caigut per la duresa de la vida, quan ajudem a caminar els qui es troben al marge del camí, quan acollim els refugiats que fugen de la guerra i de la fam .

És Pasqua quan, tot i l’aridesa de la vida, continuem avançant sempre i estimant tothom.

És Pasqua quan sabem infondre coratge i fem costat als qui ho passen malament.

És Pasqua quan evitem l’agressió al medi ambient, quan lluitem per acabar amb la contaminació i quan treballem per disminuir la pressió i la intervenció de l’home, que fa malbé el planeta.

Que el Déu que ha ressuscitat Jesús ens faci el do de ser Pasqua per als altres, en aquests moments tan durs per a tantes famílies.

Tant de bo sapiguem ser Pasqua per a tants i tants germans nostres que pateixen i que ploren, en aquest temps de guerra, on el mal, aparentment, sembla vèncer el bé i on la foscor també sembla guanyar la llum.

Santa Pasqua als periodistes i als lectors de Regió 7. I que Jesús Ressuscitat sigui sempre, per a nosaltres i per a tots aquells que estimem, la nostra força, la nostra pau i la nostra joia.