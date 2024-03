Feina per fer al museu

El primer mes del Museu del Barroc ens diu el que estava previst. No hi ha sorpreses miraculoses. D’una banda, l’edifici genera divisió d’opinions entre els entesos locals, els arquitectes. No en tenim, per tant, una avaluació consistent. És interessant que la majoria dels consultats per aquest diari no han volgut parlar-ne (deu ser l’esperit gremial) o encara no l’han vist (no estan assedegats de novetats a la ciutat). D’una altra banda, descomptant la gentada que hi va anar els dies inagurals, que entre l’obertura i el cap de setmana de portes obertes van aplegar més de vuit-centes persones molt interessades en Manresa, la mitjana de visitants en dies ordinaris està sent de mig centenar de persones diàries, una xifra absolutament insuficient per aconseguir els efectes que es peersegueixen de generar un focus cultural i col·laborar a dinamitzar la zona. Caldrà, com es preveia, una intensa activitat d’atracció de públic, començant pel de la Catalunya central i contiuant pel de tot el país, difonent i anunciant el museu, oferint visites i generant activitats paral·leles. Aquesta és l’assignatura pendent que l’Ajuntament ha de començar a treballar. I no hauria d’esperar gaire.