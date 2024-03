Excuses per a un fracàs

El secretari d’organització de l’agrupació Bages PSC, Sr. David Ruiz Roldan, exregidor del PSC a Sant Fruitós de Bages, té una papereta complicada al seu poble. Bàsicament perquè per sortir del pou on ha ficat al seu partit val la pena que faci una anàlisi interna profunda i deixar de criticar amb arguments falsos al qui ha obtingut un suport ampli dels ciutadans del seu municipi.

El PSC ha tingut presència al consistori de Sant Fruitós de Bages des de l’inici dels Ajuntaments democràtics, en aquest període constitucional actual. El Sr. David Ruiz va entrar com a regidor l’any 2019 i ha estat membre del govern Tripartit (PSC-ERC-JUNTS) entre els anys 2020 i 2023. El resultat ha estat que després de ser ell regidor, el PSC va obtenir zero representants a les passades eleccions municipals. Per contra, Gent fent Poble, que havia estat al capdavant del govern de Sant Fruitós de Bages entre el 2011 i el 2020, va passar de 6 regidors a 9.

Una altra dada interessant és que el PSC va ser company de govern de Gent fent Poble durant 8 anys i va veure amb bons ulls les polítiques que aplicava amb Gent fent Poble. Curiosament, ara el secretari d’organització del PSC al Bages no ho veu igual i curiosament el seu fracàs electoral ha arribat just quan ha renegat del seu company de govern durant dues legislatures. I curiosament qui ha redactat el fracàs del PSC a Sant Fruitós de Bages ara és secretari d’organització del seu partit a la comarca.

Pel que fa a les dades que va posar de manifest el Sr. David Ruiz en el seu escrit del 19 de març en aquesta mateixa «tribuna» li he de dir que el meu sou aquest any 2024 és un 5% més alt que el de l’any 2019. Cada un que jutgi si això és apujar-se el sou desmesuradament. Respecte a les dades econòmiques de l’Ajuntament, per si al Sr. David Ruiz no li havien explicat els seus companys de govern, li diré que a l’informe de tancament dels comptes anuals de l’any 2022, fet per la Diputació de Barcelona, van posar un semàfor vermell (que vol dir incompliment) a l’apartat de la liquiditat de l’Ajuntament. Això significava entrar en risc d’impagament per manca de liquiditat en la tresoreria municipal. Mal que ens pesi a Gent fent Poble, vam haver de reaccionar dolorosament pels nostres ciutadans i apujar l’IBI un 22%. Això, però, ho haurien d’haver fet vostès un any abans, per què el semàfor vermell li van posar a vostè Sr. Ruiz, no a mi. Però clar, l’any 2023 hi havia eleccions i no es podien augmentar impostos.

En referència a les taxes de l’aigua i de les escombraries, si us plau Sr. Ruiz miris la legislació i conegui què està passant amb l’aigua i amb les escombraries, sobretot si vol ser un bon secretari d’organització del Bages. Sàpiga que això ens afecta a tots per igual, també als municipis on governa el PSC al Bages.

Finalment, cal mencionar que fins i tot en el seu escrit ha d’entrar en la falsedat per fer-nos veure més dolents, quan parla de la retirada de bonificacions en el bus entre els barris i el nucli, etc.

A mi personalment em va saber molt greu que el PSC perdés la seva representació a Sant Fruitós de Bages i així ho vaig manifestar el primer dia. Ara bé, si el PSC busca curar el seu dolor atacant sense sentit i amb dades incorrectes a Gent fent Poble, crec que difícilment trobarà el camí de tornada.