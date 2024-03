Del ferrer de Bellver tan sols hi quedarà el nom

Al centre comercial i d’oci de Bellver, donant a la plaça de l’Arbre, un ferrer coneguts per tots pica el metall. Li dona formes increïbles que neixen primer en la seva imaginació i després del dibuix al despatx. La porta entreoberta del taller i el repic donen vida a la plaça. Tothom sap que hi és. Tothom el coneix. Així funciona el poble. Bellver i qualsevol altre. Sumant coneixences, amistats, trajectòries que formen la quotidianitat. La feina de forja del ferrer es pot veure després en moltes cases de Bellver i d’altres pobles de la Cerdanya. Barris, baranes, elements de decoració o escultures. Obres d’art que de sobte converteixen el ferro en un material tou i lleuger. Val la pena fer un tomb per la comarca buscant creacions del ferrer de Bellver com ara una bústia que és exactament una antiga cartera escolar d’un cuir que cal tocar per comprovar que realment és de ferro o plantes de xicoia primes i punxegudes com acabades de collir que ornamenten portalades. Tot surt del seu taller i la seva constància en el repicar de quilòmetre zero. La plaça de l’Arbre de Bellver, que no és exactament una plaça, és una de les cruïlles històriques de la vida social del poble. Aquest punt de trobada a la part baixa del nucli urbà ha vist les grans dècades del Cafè Nou amb el seu cinema, ja al segle passat, i els primers àpats a l’aire lliure amb l’estrena de les terrasses al carrer. Els locals de la plaça de l’Arbre han vist néixer i morir tot tipus d’establiments que li han donat vida: bars, supermercats, forns, restaurants i, ja també amb data de caducitat, el ferrer que hi posa la música de la feina diària. Fa vint anys l’Ajuntament va intentar comprar un dels terrenys que toca a la cruïlla per obrir-hi una gran plaça verda. No va ser possible. Ara un nou projecte immobiliari com tants altres que converteixen Bellver en un dels municipis on més es construeix a Catalunya ha previst fer pisos nous a la plaça. A l’edifici dels baixos on hi ha el taller i l’espai d’exposició del ferrer. L’anunci dels nous habitatges projecta una imatge que uneix passat i futur. Habitatges de Cal Ferrer. El ferrer, però, ja no hi serà. La promoció immobiliària l’expulsa i d’aquí a pocs dies Bellver perdrà el seu artesà del metall. La piconadora de la construcció el foragita del poble. No hi ha lloc per la seva activitat íntima de taller d’abans. Ensorraran el passat de les cases i el taller i hi aixecaran pisos cars per a segona residència. Entre setmana hi regnarà el silenci. A la plaça de l’Arbre hi donarà una nova façana de pisos buits. Els de Cal Ferrer, del qual tan sols en tindran el nom.