Renovables sí, però no a qualsevol preu

En el context actual de canvi climàtic, la transició cap a les energies renovables es troba en auge. La consciència pel medi ambient i el fet de voler estalviar davant l’alt preu de l’electricitat, estan provocant una alça en la demanda d’instal·lacions fotovoltaiques i cada vegada veiem més plaques solars a les teulades dels edificis del nostre entorn. Al mateix temps, però, també proliferen, per part de grans empreses, projectes per construir macro parcs fotovoltaics en zones rurals, on el preu del sol és més econòmic, amb la pèrdua de terreny agrícola i l’amenaça a la biodiversitat que això comporta.

Un exemple de la creixent demanda de grans parcs solars el trobem a la comarca del Moianès, on el darrer any, han anat sorgint projectes com bolets, que ja han topat amb l’oposició de les entitats ecologistes de la comarca agrupades en la plataforma Moianès pel Decreixement, que té en marxa una campanya ciutadana amb una recollida de signatures per posar-hi fre. En aquests moments, s’estan tramitant un total de tres projectes de macroparcs a la comarca, dos a Calders i un a Moià, que sumarien una superfície de prop de 65 hectàrees de terreny, l’equivalent a 65 camps de futbol, però es té constància que ja se n’estan estudiant més a la zona.

La construcció d’aquestes grans instal·lacions fotovoltaiques comporten una pèrdua de sòl agrícola i pastures que provoquen al mateix temps una pèrdua de la biodiversitat. És el cas, per exemple, de l’àliga cuabarrada, una espècie protegida en perill d’extinció que té part del seu espai vital en els terrenys on s’ha projectat (i ja autoritzat) un dels grans camps solars del municipi de Calders, la qual cosa n’amenaça la seva continuïtat. Per aquest motiu, l’entitat ecologista de Moià El Fanal ha denunciat la Generalitat a la fiscalia per autoritzar el projecte que amenaça aquesta espècie.

Biodiversitat a banda, aquestes grans instal·lacions tenen al darrere grans empreses que seguiran controlant la producció i la comercialització de l’energia. L’aposta per les renovables és del tot necessària, però fer-ho seguint el model adequat que passaria per la producció i el consum d’energia en l’àmbit local, mitjançant comunitats energètiques i empreses públiques. També posant les plaques solars en teulades i espais ja alterats per l’activitat humana i apostant per reduir les necessitats energètiques i l’impacte ecològic si no volem que a la llarga sigui pitjor el remei que la malaltia. Renovables sí, però no a qualsevol preu.