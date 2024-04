Viure cooperant

Manresa té en marxa en aquests moments tres projectes de blocs d’habitatges concebuts en règim de cooperativa tant pel que fa a la propietat com pel que fa al seu disseny. Es tracta de persones que es posen d’acord per promoure uns habitatges privats que disposaran d’espais i serveis comuns pensats tant per optimitzar-ne els costos com per fer-los el màxim de sostenibles, alhora que aporten als cooperativistes un model de vida amb més relació social i més suport mutu. A Catalunya hi ha un miler d’habitatges projectats sota aquest model amb mig centenar de promocions. Els governs proporcionen ajudes a aquest tipus d’iniciatives, però de forma tímida i poc sistemàtica, cosa que no ajuda prou a estimular-les. L’administració hauria de fer comptes i veure el rendiment que dona una ajuda a l’habitatge realitzada d’aquesta manera, amb els propis usuaris fent la major part de la feina i vivint d’una forma tan racional. Si fes bé els càlculs obriria la mà i faria les ajudes estables, homogènies i sistemàtiques per donar seguretat als qui poden atrevir-se a apuntar-s’hi. En un moment en què hi ha una veritable emergència habitacional, poques coses serien més eficients.