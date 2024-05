Les dades de renda total i de renda per càpita dels diferents municipis de la Catalunya central que publiquem avui fan un retrat realment preocupant de l’evolució econòmica de Manresa, retrat que s’afegeix a d’altres ja conegudes que apunten en el mateix sentit. La ciutat, que ha patit severament les diferents crisi industrials, primer del tèxtil i després de la deslocalització per la globalització, ja ha travessat diferents moments de declivi durant el darrer mig segle, i l’estadística ens diu que aquest procés no s’ha aturat. Manresa se situa per sota de la meitat en el rànquing de renda per habitant i ha perdut 83 posicions en 12 anys; això significa que a molts municipis els està anant millor que a Manresa, i això no pot ser casualitat. Per arrodonir la foto, el Bages es troba en el paquet de comarques que més depenen de subsidis. La primera és el Berguedà, i les altres són Terra Alta, Ripollès, Pallars Jussà, Ribera d’Ebre, Garrigues, Alt Urgell, Montsià... no és el perfil de comarques on se suposa que hauríem de trobar al Bages, amb tota la seva tradició industrial. Les llums d’alarma estan enceses, i qui les ha de voler veure és el responsable del país, que és el Govern de la Generalitat. Palau, tenim un problema.