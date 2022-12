Els tres problemes de salut que s’han de prevenir aquestes festes nadalenques, segons els Laboratoris Arkopharma, són l’ànim decaigut, els problemes digestius i els virus que ens sotgen.

Apatia i ànim decaigut

L’arribada del fred i els dies més curts, són alguns dels motius pels quals el canvi d’estació afecta la nostra salut. El problema, a més, ve quan aquest canvi implica nous hàbits i ens costa tornar a acostumar-nos-hi d’un any per l’altre.

L’última novetat d’Arkopharma és Arkoánimo, un complement alimentari recomanat per mantenir un estat d’ànim positiu actuant en la serotonina i la dopamina, dos neurotransmissors amb funcions essencials. Aquest doble mecanisme d’acció fa d’Arkoánimo un producte diferencial en el mercat. A més d’ajudar a millorar la resistència mental, és ideal per a les èpoques en què augmenta la fatiga i el cansament. Conté triptòfan, tirosina, extractes de safrà i rhodiola i vitamina B6.

S’ha portat a terme un estudi durant sis setmanes en 60 consumidors d’Arkoánimo utilitzant l’escala PQH-9, una eina de diagnòstic dels trastorns de l’humor. Els resultats van mostrar efectes positius des de la primera setmana. Com a criteri secundari, es va estudiar la millora de la qualitat de vida dels pacients a través d’un qüestionari en la setmana 1, 2, 4 i 6, sent els resultats molt satisfactoris ja que el 82% es trobaven satisfets, el 87% havia augmentat el seu humor positiu i el 77% el recomanarien.

Excessos amb el menjar i la beguda

Els excessos alimentaris que cometen els espanyols durant les celebracions de Nadal afecten el nombre de calories que augmenten fins a un 30% més de les recomanades. Els hàbits canvien i a taula apareixen aliments més difícils de pair i amb més contingut de greix i sucre. Tot això pot derivar en l’aparició de pitjors digestions, sensació de malestar, pesadesa o alteracions gastrointestinals com ara diarrea, nàusees, reflux o símptomes d’acidesa.

A la farmàcia hi ha preparats que ajuden a protegir el sistema digestiu dels excessos com ara el card marià, una planta medicinal que afavoreix el bon funcionament del sistema digestiu i la protecció del fetge.

Això es deu al seu alt contingut de silimarina, un antioxidant natural i hepatoprotector, que ajuda a compensar la toxicitat generada, entre altres coses, per l’abús d’alcohol. «Es tracta d’una planta medicinal amb nombroses publicacions científiques que compta amb el suport de l’Agència del Medicament, i que es recomana prendre en forma de càpsules per aprofitar els seus principis actius», assenyala César Valera.

Grip, covid i VRS

Durant els mesos més freds els virus respiratoris tornen a escena i, aquest any especialment els casos de bronquiolitis en menors d’edat s’han incrementat al nostre país les últimes setmanes.

Una de les vitamines més aconsellable de prendre per aquestes dates és la vitamina C. Són conegudes les seves propietats per millorar la immunitat. A més, és antioxidant i té un paper fonamental en la síntesi de col·lagen. Les principals fonts de vitamina C natural són la fruita i la verdura: cítrics, pebrots vermells i verds, tomàquets, bròcoli i verdura de fulla verda.

Tanmateix, s’ha de tenir en compte que les vitamines naturals són més biodisponibles, això és, més ben absorbides i assimilades per l’organisme. En concret, la vitamina C natural s’absorbeix un 30% més que la de síntesi, per la qual cosa amb menys dosi són més eficaces*.

L’atzerola (Malphigia glabra) és la font natural més rica en àcid ascòrbic o vitamina C, que contribueix a reforçar les defenses i reduir la fatiga.