Hi ha productes amb mala premsa, i l'enciam iceberg és un d'ells, malgrat l'acceptació general en els mercats d'arreu del món, però sobretot en els estatunidencs. Va ser desenvolupada per W. Atlee Burpee & Company a finals del segle XVIII, i, ràpidament, va passar a ser el rei indiscutible de les amanides verdes a les cuines dels Estats Units. El nom d'iceberg es refereix als llits de gel en els quals es transportava l'aliment, i forma part d'un mite que probablement es va originar amb un agricultor, que va fundar el que ara és Fresh Ex-press, un dels distribuïdors d'enciam més grans del país, segons explica el periodista Luis M. Alonso.

L'enciam, en general, és un aliment que aporta molt poques calories a la dieta, ja que, tal com apunta la Federació Espanyola de la Nutrició (FEN), destaca per tenir un alt contingut en aigua (un 95%). És per aquesta raó que aquest tipus de verdures s'utilitzen sovint en dietes per baixar de pes. "L'enciam és un aliment que aporta un baix contingut energètic pel seu alt contingut en aigua i la seva escassa quantitat d'hidrats de carboni, proteïnes i greixos", assenyala la FEN a la seva pàgina web.

L'Escola de Salut Pública de la Universitat de Harvard va analitzar les diferents opcions vegetals que hi ha a l'hora de preparar una amanida verda. La seva sentència va ser que l'enciam iceberg efectivament és la que menor densitat de nutrients té.

En general, les fulles que estan més protegides de la llum solar tenen nivells més baixos de vitamines i antioxidants. Per aquest motiu, l'enciam iceberg, un vegetal amb una forma i fulles molt recollides, gaudeix de menys nutrients que altres varietats on les fulles estan més exposades a la llum solar.