Espanya ha registrat 251 noves morts per covid-19 l'última setmana i la xifra des de l'inici de la pandèmia és de 118.434 víctimes. El registre de contagis ha sofert un augment de 8.801 infectats en els darrers 7 dies, fet que situa la xifra global des del març del 2020 en els 13.731.478. El nombre d'ingressats a l'hospital ha baixat des de divendres passat fins a les 2.341 persones, 573 menys que en l'últim recompte, mentre que a l'UCI ara en són 177, 43 menys. La incidència acumulada a 14 dies en majors de 60 anys baixa de 97 a 67 casos per cada 100.000 habitants. Des de l'inici de la pandèmia Catalunya encapçala el rànquing dels territoris amb més víctimes mortals, amb 21.056. Madrid en té 20.463 i Andalusia n'ha registrat 15.241.

En la darrera setmana hi ha hagut 109 víctimes mortals, de les quals 19 al País Valencià, 14 a les Canàries, 13 a Andalusia, 11 a Castella La Manxa i 10 a Madrid. A Catalunya n'hi ha hagut 7. L'Aragó, Ceuta, Melilla i la Rioja no han registrat cap defunció per aquesta malaltia en l'última setmana.

Pel que fa al nombre total de contagis notificats des de l'inici de la pandèmia, a Catalunya és on més se n'han acumulat, amb 2.679.222 casos, seguida per Madrid amb 1.982.216, Andalusia amb 1.623.933 i el País Valencià amb 1.583.964.

En aquests moments, al conjunt de l'Estat hi ha 2.341 pacients ingressats per la infecció, 573 menys que divendres passat, que ocupen l'1,87% de tots els llits disponibles. 177 persones estan ingressades a l'UCI, 43 menys que fa 7 dies, el 2,01% del total de llits per a crítics a l'Estat.

A Catalunya hi ha 449 pacients a l'hospital per coronavirus, 60 menys que en l'últim balanç, l'1,76% del total de llits sanitaris del Principat. D'aquests, 38 són a l'UCI, 12 menys que divendres passat, el 3,2% de la capacitat total.