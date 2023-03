La sanitat espanyola està constatant un augment de casos d’herpes zòster, conegut també com el foc de sant Antoni, una erupció en forma de granissa o butllofes a la pell causada pel mateix virus de la varicel·la. I aquí és on té el seu origen: després de passar la varicel·la, el seu agent patogen es manté dins del nostre organisme i, tot i que sol resultar inofensiu, pot ser que en algun moment reaparegui en forma d’herpes zòster.

Els casos són més habituals en persones amb un sistema immunitari més vulnerable i la probabilitat de contraure’l augmenta amb l’edat. La casuística mostra que afecta entorn del 30% de la població, especialment després dels 50 anys.

Vacunació

Els principals símptomes de l’herpes zòster són un dolor agut i coïssor, als que se’ls pot sumar una sensació de formigueig. També pot provocar febre, cefalees i calfreds. Si no se soluciona el problema, el següent símptoma en aparèixer és una erupció de butllofes que sol manifestar-se en aproximadament dues setmanes.

Tot i que en principi no és una malaltia contagiosa, sí que és possible transmetre el virus a través de les granisses un cop han sortit les ampolles, sobretot a les persones que no hagin passat la varicel·la. Per aquest motiu convé mantenir tapades les butllofes.

Tot i que no hi ha una medicació específica per a l’herpes zòster, se sol recórrer als medicaments antivirals per reduir l’impacte i la durada dels símptomes. També hi ha una vacuna que contribueix a prevenir la malaltia i que està indicada per a persones de 50 anys o més.