Practicar activitat física de forma regular s’associa a portar una vida saludable. Però, en moltes ocasions, durant la pràctica esportiva, apareix una molèstia o pot produir-se una lesió a causa de moviments repetitius i sobtats, per sobrecàrregues o per friccions i distensions dels teixits. I és que les lesions són molt freqüents quan es realitza una activitat física, com pot ser caminar, córrer, anar en bici o practicar un esport col·lectiu i afecten tant a persones que es dediquen a l’esport professional com aquelles que ho practiquen de forma habitual.

Per tractar a totes aquelles persones que s’han lesionat, siguin o no esportistes d’elit, i que volen tornar a practicar l’activitat física d’una forma segura, la Clínica Sant Josep ha posat en marxa Una nova unitat de Readaptació Esportiva Integral, liderada per professionals de prestigi dins de l’àmbit de la readaptació física i la medicina esportiva, i ubicada al CIMETIR, el Centre de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació.

Juanjo Brau, que ha estat readaptador físic al FC Barcelona, i el Dr. Lluís Til, que també formava part del serveis mèdics del FC Barcelona i ara del Sports Benfica (Portugal), encapçalen aquesta unitat. El seu objectiu és oferir entrenaments totalment personalitzats, orientats a recuperar i millorar el rendiment del pacient que ha patit una lesió per garantir que pot tornar a la pràctica esportiva després d’analitzar i fer un seguiment de la seva capacitat funcional i neuromuscular.

Però, és possible evitar una recaiguda d’una lesió?

El Dr. Lluís Til explica que «les lesions tenen molt a veure amb la condició física i els moviments que realitza aquella persona i que fan que les estructures protectores, com els cartílags o tendons, s’hagin fet malbé». A banda de lesions de lligaments en les articulacions, també existeixen les lesions musculars i els traumatismes que fan que, en la gran majoria dels casos, s’hagi de recórrer a la cirurgia i a una posterior rehabilitació.

Segons remarca el Dr. Til, «si després no es fa un treball de readaptació, en molts casos, la persona lesionada rep l’alta, però no està preparada físicament per tornar a fer l’activitat física que feia amb normalitat». Això pot provocar un deteriorament dels teixits i que aparegui una recaiguda o una nova lesió. «Hi ha lesions, com les dels lligaments encreuats, que tenen taxes de recaiguda d’un 25%», detalla el Dr. Til, que afegeix que davant d’aquestes xifres, «és fàcil comprendre que les lesions suposen una gran decepció per a la persona que la pateix i el seu entorn, ja que es deixa de fer una activitat física que aporta beneficis a la salut física i mental d’aquella persona».

El readaptador físic Juanjo Brau afegeix que aquest volum de recaigudes tenen molt a veure en què «no s’han recuperat les funcions pròpies d’un determinat múscul o lligament de forma satisfactòria» i detalla que «la recaiguda pot fer aparèixer sentiments de frustració i negativitat que no ajuden a assolir una recuperació completa».

Pla per una readaptació exitosa

Brau i Til coincideixen a dir que el més important és respectar els temps biològics propis del procés curatiu: «fins i tot els esportistes d’alt nivell pateixen recaigudes quan s’ha intentat escurçar terminis i tornar als entrenaments». Per aquest motiu, el pla d’actuació de la nova unitat de Readaptació Esportiva Integral comença amb una planificació individual i acurada per a la reintroducció progressiva de l’exercici, amb l’objectiu de no causar atròfia muscular i recuperar la força, la coordinació i l’equilibri necessari per fer front a l’activitat en les millors condicions.

Un altre punt clau de la readaptació que es duu a terme en aquest nou servei és la tecnologia puntera. L’espai s’ha equipat amb màquines de valoració funcional que ofereixen dades d’anàlisi en temps real per testejar tots els paràmetres com poden ser la força o l’equilibri muscular, i ofereixen una visió sense precedents del rendiment de la persona.

D’aquesta manera, els professionals poden avaluar el punt en què es troba aquella persona en el seu procés de readaptació, valorar la progressió de les càrregues de treball en diferents grups musculars i analitzar amb més precisió el risc de tornar a patir una lesió. Així, es poden corregir els factors que han portat a la lesió, instaurant nous hàbits per prevenir-ne de noves, mentre s’afavoreix la recuperació a través del treball físic que indiquen els readaptadors i fisioterapeutes.

A la nova unitat de Readaptació Esportiva Integral, Brau i Til compten amb el suport d’un equip de professionals especialistes en fisioteràpia, readaptació física, psicòlegs, nutricionistes i especialistes en tractaments biològics per oferir una atenció personalitzada i adaptada a cada necessitat.